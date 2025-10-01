01 Октября 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В мэрии Екатеринбурга рассказали, откуда в лицее взялся порошок, от которого пятиклассникам стало плохо

Порошок, из-за которого пятиклассникам лицея №159 в Екатеринбурге стало плохо, принес один из учеников. Информацию об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

Ученик 8-го класса принес неизвестное вещество в раздевалку, после чего туда перед уроком вошли 11 пятиклассников и почувствовали себя плохо. Всех бригады "скорых" доставили в больницу к токсикологам, которые не нашли признаков отравления. Причин для госпитализации тоже нет. Сам же порошок изъяли и направили на экспертизу. Сейчас уроки ведутся в штатном режиме.

В пресс-службе областного минздрава подтвердили информацию о самочувствии учеников, добавив, что ситуация находится на контроле замгубернатора - министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой.

Инцидент также привлек внимание СКР, который организовал процессуальную проверку на предмет возможного наличия в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

"При подтверждении информации об ухудшении состояния здоровья учащихся будут проведены необходимые экспертные исследования для определения степени тяжести вреда, причиненного их здоровью. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение", - отметили в пресс-службе регионального СКР.

Прокуратура также организовала проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Теги: Екатеринбург, СКР, лицей, порошок


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.10.2025 12:00 Мск В Екатеринбурге 12 школьников пострадали из-за распыления неизвестного порошка

