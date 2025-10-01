На сессии ЗСК единогласно одобрена кандидатуру первого вице-губернатора Кубани

Сегодня в Законодательном Собрании под председательством Юрия Бурлачко прошла очередная 66-я сессия, в работе которой приняли участие Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Евгений Гулиев, руководитель регионального управления Минюста Игорь Бабаев, председатель Контрольно-счетной палаты Сергей Усенко.

Всего в повестке дня 34 вопроса. Первым из них парламент рассмотрел представленную главой края кандидатуру Игоря Галася для назначения на должность первого заместителя Губернатора Краснодарского края.

«Руководствуясь пунктом 2, статьи 43 Устава Краснодарского края, Законодательное Собрание Краснодарского края постановляет дать согласие на назначение Галася Игоря Петровича первым заместителем Губернатора Краснодарского края», – озвучил текст постановления председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Депутаты одобрили кандидатуру единогласно.

Вениамин Кондратьев поблагодарил парламентариев за поддержку кандидатуры Игоря Галася.

«Мы вместе пишем историю нашего региона. Стоящие перед краем задачи мы будем реализовывать единой командой, консолидированным блоком», - подчеркнул Юрий Бурлачко и пожелал главе края успехов на новом пятилетнем пути.