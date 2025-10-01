Песков назвал глупыми обвинения Зеленского в якобы бомбежке Россией ЗАЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ответил на обвинения главы киевского режима Владимира Зеленского в якобы бомбежке Россией Запорожской АЭС.

"Было бы по меньшей мере глупо обвинять российскую сторону в том, что она бомбит станцию, которую она же и контролирует", - цитирует Пескова РИА Новости.

На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за обстрела ВСУ. В результате была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Издание The Guardian писало, что из-за длительного перерыва в электроснабжении на Запорожской АЭС может расплавиться ядерное топливо. Сейчас охлаждение контура осуществляется за счет дизельных генераторов. Если и они выйдут из строя, кризис будет развиваться по сценарию катастрофы на японской АЭС "Фукусима". В 2011 году из-за цунами отключилось электроснабжение станции, вследствие чего расплавились три реактора. Отмечается, что на ЗАЭС - шесть ядерных реакторов.