Парламент Кубани планирует ввести штрафы за нарушение правил застройки в муниципалитетах края

На сессии парламента Кубани, состоявшейся сегодня, 1 октября, в первом чтении были рассмотрены изменения в краевой закон «Об административных правонарушениях».

Как отметил председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань, действующий закон предполагается дополнить нормой, в соответствии с которой нарушение установленных муниципальными правовыми актами правил землепользования и застройки муниципальных образований Краснодарского края влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 3 тысяч рублей, на должностных лиц – 20 тысяч рублей, на юридических лиц – 50 тысяч рублей.

Как отметил докладчик, члены комитета в установленном порядке продолжат работу над законопроектом и подготовят его к рассмотрению во втором чтении с учетом поступающих предложений и замечаний.

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко подчеркнул, что в рамках изменений в краевой закон планируется устранить имеющийся пробел в законодательстве – ввести штрафы для физических и юрлиц, которые под видом строительства объектов вспомогательного назначения строят на участках ИЖС дома и даже средства размещения, при этом не оформляя соответствующих разрешений.

«Рассмотренная инициатива наших коллег из Совета Анапы станет продолжением работы по сохранению кубанской земли, начатой и активно проводимой благодаря твердой позиции Губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева. Мы всецело поддерживаем предложения главы региона по защите земельных угодий от их деградации и перепрофилирования. В частности, соответствующими законами защищены особо ценные сельхозземли, участки под промышленными предприятиями, прекращено хаотичное жилищное строительство в 500-метровой прибрежной зоне наших курортов. И принятие данного законопроекта станет логичным продолжением этой работы», – сказал Юрий Бурлачко.