В Госдуме возмущены цветовыми метками студентов по "уровню патриотизма"

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова возмущена планами властей создать цифровую систему для оценки уровня духовно-нравственных ценностей студентов вузов, главной из которых станет патриотизм и гражданственность.

Как сообщалось, российские власти заказали разработку такой системы. Тендер был опубликован на сайте госзакупок подведомственным Минспорту университетом, а победитель закупки уже выбран. Система должна интерпретировать полученные результаты тестирования и выдавать рекомендации на их основе. Результаты будут градуироваться по цветовой шкале: зеленый (более 80% баллов), голубой (70-80%), оранжевый (60-70%), красный (менее 60%). Красный - это зона риска.

Депутат отмечает, что это прямо противоречит Конституции РФ, которая гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его взглядов.

"Делить студентов на "правильных" и "неправильных" на основании соответствия "традиционным ценностям" - это прямой путь к дискриминации тех, кто этим ценностям не соответствует. Это может быть небезопасно для жизни", - пишет Филатова.