Паслер: Свердловская область - регион-лидер по вводу жилья

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин выступил на XII форуме 100+ Technobuild в Екатеринбурге.

Файзуллин поблагодарил Екатеринбург и Свердловскую область за проведение такого мероприятия. Глава Свердловской области Денис Паслер сообщил, что регион входит в десятку лидеров по введению жилья.

"Уже в 12 раз наш форум 100+ Technobuild собирает профессиональное строительное сообщество, всех, кто формирует новый облик наших городов и создает комфортные условия для жизни людей. Благодаря решениям главы государства в реализации национальных проектов удалось значительно сократить инвестиционный цикл строительства", - сказал Паслер.

Для отрасли важен кадровый потенциал.

"В Екатеринбурге располагается один из ведущих архитектурных вузов страны, выпускники которого составляют кадровый костяк наших конструкторских бюро, завоевавших авторитет и на международной арене", - сказал Паслер.