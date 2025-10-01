Автовладельцы в среднем тратят на подготовку машины к зиме 18 тысяч рублей - опрос

44% российских автовладельцев начинают подготовку к зимнему сезону в октябре. Еще раньше – в сентябре – начинают готовиться 21% автомобилистов, на ноябрь откладывают эту задачу 18%, таковы данные опроса, проведенного "Авито".

Самый популярный пункт в подготовке – смена летней резины на зимнюю. Однако, как выяснилось, только 64% респондентов проводят замену. Также владельцы машин меняют масло (42%), проверяют тормозную жидкость (32%). В топ-5 популярных процедур также вошли балансировка колес и проверка зарядки аккумулятора.

В среднем подготовка автомобиля к зиме обходится в 18 тыс. руб. Но при этом около 28% автовладельцев планируют потратить до 5 тыс. руб.

Большинство планирует купить зимнюю омывайку (61%) и антифриз (42%). Еще 39% — зимние шины. Также среди популярных позиций в списке покупок — чистящая щетка (28%), скребок для льда (26%) и лопата для чистки снега (19%).