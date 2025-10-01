01 Октября 2025
Экономика В России Республика Крым Севастополь
Фото: Накануне.RU

Минэнерго пообещало решить проблему дефицита бензина в Крыму до конца текущей недели

Решение проблемы с дефицитом топлива в Крыму и присоединенных регионах будет найдено до конца текущей недели, пообещал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Мы до конца этой недели найдем решение, потому что для нас Республика Крым, Севастополь, Новороссия и Донбасс являются приоритетными направлениями. Обеспечение жителей этих субъектов – это главнейшая задача", - процитировал министра губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.  

На заправках полуострова стали дефицитными самые популярные марки бензина – АИ-95 и АИ-92. С дизтопливом проблем пока нет. Власти Крыма сначала пообещали в двухдневный срок решить проблему с нехваткой 95-го бензина, проблему с 92-м бензином – в течение двух недель. Затем были введены предельные цены на самые востребованные виды топлива. Они значительно выше, чем в материковой части страны.

В Севастополе же на ряде заправок ввели ограничение по отпуску бензина – не более 30 литров в один автомобиль или одну канистру. Популярные виды бензина тоже есть далеко не на всех заправках.

Теги: бензин, дефицит, крым, перебои


