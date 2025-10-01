Владелец дома, в который влетела на машине дочь Цапка, будет судиться с ее семьей

Хозяин дома, в который врезалась на своем Mercedes GT63 (стоимостью около 20 млн руб.) дочь главаря кущёвской ОПГ собирается судиться с семьей 25-летней девушки.

Напомним, накануне Анастасия Цапок на большой скорости врезалась в стену дома в селе Николаевка под Таганрогом. Никто не пострадал: хозяева в этот момент отсутствовали дома, сама Цапок и ее пассажир врачей не требовали, но полиция доставила их на медосвидетельствование. Свидетели аварии говорили, что девушка и ее друг вели себя будто под действием алкоголя.

Сообщается, что пенсионера-хозяина дома не устроила сумма компенсации, предложенная семьей гонщицы. Он также отказался от помощи местной администрации, выразившей готовность помочь с восстановлением дома. Мужчина заявил, что пока заморозит всё как есть, дождётся проведения экспертизы и пойдёт в суд, передает Baza.

Ранее СМИ сообщили, что на место аварии приезжала мать Анастасии Цапок и гражданская жена Сергея Цапка Анжела Мария Оделин Феррер. Она пыталась договориться с владельцами дома, но ей это не удалось сделать.

Сергей Цапок был приговорен в 2013 году к пожизненному сроку за убийства, нападения, изнасилования и др. В 2014 году он скончался в СИЗО – причиной стал отрыв тромба.

В июле 2025 года гражданская жена Цапка Анжела Мария Оделин Феррер попыталась через суд снять арест с нескольких иномарок, арестованных в рамках дела главаря банды. Суд отказал ей.

В 2018 году краснодарский суд снял арест с $5,5 млн, находящихся на банковском счету женщины. Арест был наложен в 2010 году по просьбе следственных органов. Предполагалось, что средства будут использованы для выплаты компенсаций пострадавшим от действий банды.