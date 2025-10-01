В Академическом районе Екатеринбурга появятся бизнес-центр и НИИ ОММ

Генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов во время общения с журналистами на полях форума 100+ Technobuild в Екатеринбурге рассказал о проектах застройщика. Среди них – бизнес-центр в Академическом, который станет доминантой района, как архитектурной, так и социальной.

"Архитектура бизнес-центра будет яркой, выделяющейся, акцентной, яркой. Проектировало его то же бюро, что и сам район 20 лет назад", — сказал Сергей Ланцов.

Площадь восьмиэтажного здания составит более 30 тыс. кв. м, наверху будут пентхаусы для бизнес-структур. Здание будет иметь высокие потолки и панорамные окна.

Построить здание можно за два года, начнётся строительство после определения пула якорных резидентов. Центр рассчитан на 3,5 – 4 тыс. рабочих мест, это снизит трудовую миграцию из Академического.

Также Сергей Ланцов рассказал о создании в восьмом районе Екатеринбурга медицинского кластера.

"Наконец-то заключено соглашение между Свердловской областью и Правительством России, объект включен в федеральную программу. Думаю, что в следующем году, во второй половине, начнется строительство, если успеют закончить проектные работы", — сказал Сергей Ланцов.