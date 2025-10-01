Баланс интересов и нестандартные запросы: на форуме 100+ в Екатеринбурге обсудили реалии КРТ

В Екатеринбурге раскрыли секрет бесконфликтной реновации — это соблюдение баланса интересов и отказ от скандальных проектов, передает корреспондент Накануне.RU

Отсутствие громких скандалов вокруг проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Екатеринбурге объясняется взвешенной политикой властей, которые делают ставку на баланс интересов и сознательно избегают потенциально конфликтных площадок. Об этом на форуме "100+ Techno Build" заявил заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов. Он отметил, что первые площадки под КРТ власти выбирали исключительно по просьбам и обращениям жителей.

Ключевым принципом работы Рустам Галямов назвал приоритет интересов людей над финансовой выгодой застройщиков.

"Первое, о чем мы говорим с застройщиками, после того, как определяется инвестор, что цель КРТ — улучшение жилищных условий людей, а не улучшение финансовой стороны застройщика. Это главное. Конечно, есть нюансы. Люди очень часто просят, чтобы локация не менялась, как правило. Обязанности к этому нет, но мы регулярно встречаемся, общаемся с застройщиками, просим, чтобы они учитывали интересы", — подчеркнул вице-мэр.

Он отметил, что город никогда не гнался за количеством проектов КРТ. На сегодня заключено 18 договоров КРТ, в которые включены 113 домов, в том числе 14 аварийных. Уже выкуплено и построено 25 тысяч кв. м жилья, что позволило значительному числу горожан улучшить свои жилищные условия. В ближайших планах — вовлечение в программу КРТ памятника архитектуры в центре города. Инвестор будет обязан не только построить жилье, но и восстановить исторический объект, адаптировав его для общественного использования.

"В ближайшее время планируем вовлечь в КРТ памятник в центре города с обязанностью инвесторов его восстановить и использовать в общественных интересах. Это очень хороший памятник, но в достаточно плохом состоянии. Есть желание его восстановить и как-то вовлечь в жизнь города", — отметил замглавы.

О том, что интересы и запросы от людей могут быть весьма специфическими, рассказал директор по развитию группы "Самолет" Виктор Ведехин. Он поделился историей о случае в Санкт-Петербурге, когда успешно прошло согласование по переселению одной из жительниц, была подобрана новая квартира, подписаны предварительные документы, однако женщина сходила... к гадалке, и та, заглянув в хрустальный шар, объявила, что новая квартира должна находиться на пятом этаже, а ее номер должен быть в диапазоне от 28 до 35.

Несмотря на всю нестандартность и иррациональность этого запроса, представитель "Самолета" отметил, что компания попыталась помочь женщине получить желанное жилье.

"Когда человек приходит с таким запросом, очень сложно его переубедить, что вы понимаете, хрустальный шар — это недомаркетинг", — с иронией отметил Ведехин.

В итоге необычный запрос петербурженки удалось удовлетворить. Квартира, правда, была не на пятом этаже, но пятая по номеру. Такой курьезный пример показывает, что успешная реализация проектов КРТ требует от застройщика не только финансовых и технических ресурсов, но и готовности находить индивидуальные решения, учитывающие даже самые неожиданные человеческие запросы.

А участники сессии с иронией отреагировали на приведенный Ведехиным пример и посоветовали застройщикам нанять своих "гадалок", чтобы те рекомендовали жителям "правильные" квартиры.