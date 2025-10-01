В Екатеринбурге 12 школьников пострадали из-за распыления неизвестного порошка

В лицей №159 в Екатеринбурге приехало пять бригад "скорой медицинской помощи". Причиной стало распыление неизвестного порошка, из-за чего пострадали ученики.

Как передает Telegram-канал 112, сегодня утром кто-то распылил в лицее непонятный баллончик. Позднее выяснилось, что это был неизвестный порошок, которым надышалось как минимум 12 детей. Сейчас их осматривают медики.

В городском УМВД Накануне.RU информацию подтвердили, добавив, что в лицей также выехали сотрудники ПДН.

"Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №4. Полицейские опрашивают персонал учебного заведения и школьников. Обстоятельства случившегося устанавливаются", - рассказали в полиции.