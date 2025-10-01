01 Октября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Четыре стихии: на форуме 100+ главе Минстроя РФ показали проекты ГК "КОРТРОС"

В Екатеринбурге сегодня работает министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Ему показали стенды, которые представлены на выставке 100+ Technobuild. Одним из них стал стенд ГК "КОРТРОС".

Арт-истории с четырьмя стихиями стали архитектурными метафорами, которые отсылают к знаковым площадкам компании. Экспозицию показал министру генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселёв.

Министр строительства и ЖКХ России Ирэк Файзуллин на международной выставке-форуме "100+ TechnoBuild" в екатеринбургском "Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

Генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев и министр строительства и ЖКХ России Ирэк Файзуллин рядом со стендом ГК "КОРТРОС" на международной выставке-форуме "100+ TechnoBuild" в екатеринбургском "Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

В зоне "Земля" представлен Академический район Екатеринбурга, с которого и началось развитие группы компаний, а в итоге Академический стал крупнейшим в России проектом комплексного освоения территорий.

Для представления застройки проектов "Академический" и "Академический 2" были созданы макеты с впечатляющей детализацией — размером с мини-квартиры, по 9 кв. метров. Вообще, презентации всех флагманских проектов "срежиссированы" с амбицией и фантазией — в формате интерактивного путешествия по городам.

Стенд ГК "КОРТРОС" на международной выставке-форуме "100+ TechnoBuild" в екатеринбургском "Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

Стенд ГК "КОРТРОС" на международной выставке-форуме "100+ TechnoBuild" в екатеринбургском "Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

В зоне "Огонь" представлены инновационные разработки, такие как применяемые в проектах солнечные панели и цифровые технологии, в том числе технологии с использованием искусственного интеллекта.

Московские проекты из-за их высоты отнесены к зоне "Воздух". Зона "Вода" – это Калининград и Светлогорск.

Центральная панель стенда демонстрирует ДНК-код компании, символизирующий дизайн объектов.

Стенд ГК "КОРТРОС" на международной выставке-форуме "100+ TechnoBuild" в екатеринбургском "Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

Стенд ГК "КОРТРОС" на международной выставке-форуме "100+ TechnoBuild" в екатеринбургском "Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

Эксперты отмечают, что своей экспозицией компания разрушила все стереотипы об отраслевых мероприятиях. Вместо классического стенда спроектирован футуристический павильон, а панельные дискуссии здесь разбавили интеллектуальным лекторием с подкастами и лекциями в стиле TED-talks.

В статусе генерального партнера 100+ TechnoBuild 2025 ГК "КОРТРОС" сделала фокус на манифесте о городах будущего, которые проектируются вокруг человека и с заботой о его благополучии и здоровье.

Стенд ГК "КОРТРОС" на международной выставке-форуме "100+ TechnoBuild" в екатеринбургском "Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

Стенд ГК "КОРТРОС" на международной выставке-форуме "100+ TechnoBuild" в екатеринбургском "Экспо"(2025)|Фото: Накануне.RU

После знакомства со стендом ГК "КОРТРОС" министр строительства РФ Ирек Файзуллин отправился дальше. Ожидается, что он примет участие в пленарном заседании форума 100+ Technobuild под названием "Технологический прорыв".

Теги: Ирек Файзулин, 100+, КОРТРОС


