Франция задержала танкер с российской нефтью

Французские власти задержали танкер, предположительно, с российской нефтью. Судно Boracay ходит под флагом Бенина и находится под санкциями Великобритании и Европейского союза в отношении так называемого "теневого флота" России.

Корабль был задержан и сопровожден во французский порт Сен-Назер на Атлантическом побережье. Распоряжение о задержании выдала прокуратура города Бреста (Франция). Сейчас ведется расследование, передает France24.

По данным СМИ, до 2024 года судно называлось Pushpa, а еще ранее - Kiwala. В апреле 2025 года судно задерживала Эстония – за плавание без действующего флага страны. Суда "теневого флота" могут не иметь страховки и очевидного владельца, их возраст, как правило, превышает 20 лет.