В "АвтоВАЗе" опровергли сообщения о массовых увольнениях

Председатель первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев опроверг информацию о массовых увольнениях сотрудников предприятия из-за низких зарплат.

"Обычная текучка, кто-то увольняется, кто-то устраивается", - заявил Зайцев РИА Новости.

Ранее Mash сообщил, что сотрудники "АвтоВАЗа" якобы массово увольняются из-за уменьшения зарплат. Утверждается, что летом рабочих обязали подписать допсоглашения о сокращенной неделе — премии и сверхурочные исчезли. После выхода из отпуска десятки сотрудников стали подавать заявления на увольнение, пишет телеграм-канал.

Летом появилась информация о том, что "АвтоВАЗ" может перейти на четырехдневную рабочую неделю с 29 сентября. О переходе на четырехдневную рабочую неделю ранее заявили ГАЗ и "КамАЗ".