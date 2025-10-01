RS: Киев не сможет воспользоваться ракетами Tomahawk

Украина не сможет воспользоваться американскими ракетами Tomahawk, заявила профессор программы исследований безопасности в Джорджтаунском университете Дженнифер Кавана в материале для Responsible Statecraft.

Эксперт пояснила, что ракеты Tomahawk могут запускаться тремя способами: с ракетного эсминца, с подводных лодок классов Ohio, Virginia и Los-Angeles, а также с помощью новой наземной системы Typhon, разработанной армией США. По ее словам, Украина не обладает ни одним из перечисленных видов вооружения и практически не имеет шансов приобрести их в ближайшей или среднесрочной перспективе, пишет "Лента.ру".

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил Москву в отказе от встреч по урегулированию ситуации вокруг Украины в последние недели. По его словам, США обсуждают возможность поставок ракет Tomahawk НАТО для последующей их передачи Киеву.

В Кремле пока анализируют заявления США. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, важно понять, кто будет направлять и запускать Tomahawk с территории Украины - американцы или сами украинцы.