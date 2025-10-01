В Ростовской области два поселка были обесточены после атаки беспилотников

Поселки в двух районах Ростовской области - Верхнедонском и Шолоховском - ночью были обесточены из-за атаки беспилотников. Сейчас из запитали по резервной схеме, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, ночью силы ПВО и РЭБ отражали воздушную атаку на севере области.

"Воздушную атаку врага наши военные отражали ночью по северу области. Силами ПВО были уничтожены и перехвачены БПЛА в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районе. Из-за падения БПЛА на территории промобъекта в Верхнедонском районе загорелась кровля здания и трава в поле. Огонь потушили прибывшие дежурные расчеты. Люди не пострадали", - сообщил глава региона.