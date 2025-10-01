В Екатеринбурге готовят под КРТ новые площадки, включая и "красивый памятник" архитектуры

Власти Екатеринбурга готовят под комплексное развитие территорий (КРТ) порядка 10 площадок. Об этом сообщил замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов на форуме "100+ Techno Build", передает корреспондент Накануне.RU.

Администрация города рассчитывает, что до конца года будет определено пять-шесть площадок. Конкретизировать адреса этих территорий чиновник отказался.

"Где эти площадки, я говорить не буду, потому что есть группа нехороших людей, которые начнут дезинформировать жителей", — пояснил Галямов, однако уточнил, что одна из них "с красивым памятником".

"Это шикарный памятник [в центре города], который можно восстановить. Сейчас прорабатываем, если все удастся, то механизм реновации будем использовать", – пояснил Рустам Галямов журналистам.

Предположительно, речь может идти о гостинице "Исеть".

Всего в Екатеринбурге уже действуют 18 договоров по КРТ, добавил вице-мэр.