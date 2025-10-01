В Асбесте будут судить мать за смерть ее детей в результате несчастного случая

В Асбесте перед судом предстанет местная жительница 2002 г.р. по обвинению в причинении по неосторожности смерти своим детям. Трагедия произошла 28 июля текущего года и унесла жизни 4-летнего мальчика и 3-летней девочки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в тот день мать оставила своих детей одних в квартире дома №25 на Московской, при этом, оставив газовую зажигалку в легкодоступном месте. Дети, пока мамы не было дома, взяли зажигалку и подожгли ею детскую кровать.

Произошло задымление, пожар распространился дальше по комнате. Детей нашли уже после, однако помочь им было невозможно. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стало острое отравление окисью углерода с развитием острой дыхательной недостаточности.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам" направлено в Асбестовский городской суд для рассмотрения по существу.