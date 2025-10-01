ФСБ выявила 325 админов и пользователей деструктивных интернет-ресурсов

ФСБ "приняла меры" в отношении 325 администраторов и пользователей "деструктивных интернет-ресурсов" в 75 российских регионах, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

В ходе масштабной операции были задержаны пять человек – их подозревают в причастности к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. Также задержаны трое несовершеннолетних из Челябинской области – их подозревают в подготовке теракта на объекте транспортной инфраструктуры.

"Наряду с этим пресечена деятельность 59 администраторов каналов и чатов мессенджера Telegram, распространявших неонацистскую и террористическую идеологию, в средствах связи которых обнаружены инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению взрывчатых веществ, а также переписка с зарубежными кураторами террористических организаций", - заявили в ФСБ.

Также "решается вопрос о квалификации противоправной деятельности 58 пропагандистов и сторонников идеологии массовых убийств и суицида".