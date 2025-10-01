Евгений Солнцев проводит встречи с бизнесменами: Наша ОЭЗ может полностью удовлетворить инвестора

"Продолжаю проводить встречи с представителями госвласти, бизнеса. За два дня встретился с десятком крупных инвесторов", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Глава региона отметил, что такие ведущие отечественные производители как концерн «Калашников», «Росатом Логистика», компании госкорпорации «Ростех» являются лишь малой частью предприятий, с которыми власти Оренбуржья намерены выстроить партнерские отношения. Причем, у этих предприятий есть заинтересованность в работе на территории Оренбургской области.

Накануне Евгений Солнцев провел встречу с представителями компании, которая занимается реализацией проектов, связанных с сельским хозяйством.

"Я уверен, что это та отрасль, которая может в Оренбуржье получить новый виток развития, поэтому готов приложить все силы. Считаю, что строительство завода по производству кормового микробиологического белка на нашей территории станет новым толчком в развитии животноводства. Компания «Биотех» работает на основе природного газа. Производство кормовых витаминов, аминокислот, ферментов – это возможность не только создавать востребованную на рынке продукцию, но и поддержать производителей газа в нашем регионе. А это прямой путь к повышению доходов областного бюджета. Интерес у инвестора есть. Главное, что площадка – наша особая экономическая зона (ОЭЗ) – сможет полностью удовлетворить инвестора", - подчеркнул Евгений Солнцев.