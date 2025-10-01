Российские войска вплотную подошли к Северску

ВС РФ подошли вплотную к Северску в ДНР. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Недавно он сказал, что трасса между Красным Лиманом и Северском взята под полный огневой контроль. Теперь же наши воины уже на подступах к городу.

Накануне Минобороны России сообщило о взятии Северска Малого. По сути это микрорайон-эксклав Северска, у берега Северского Донца. Он расположен в 5 километрах к северу от окраин города, между частично освобожденной Серебрянкой и пока что оккупированной Дроновкой. И если из Северска Малого развить наступление на Дроновку и Платоновку, которые находятся северо-западнее Северска, в направлении Красного Лимана, то можно перерезать трассу на Красный Лиман, отмечает военкор Александр Коц. Это последний сравнительно безопасный путь для гарнизона ВСУ в Северске. Хотя и сейчас вокруг Северска логистика ВСУ находится под огневым контролем. Доставка провизии и боекомплекта весьма затруднена.

Военный эксперт Андрей Марочко говорит, что бои за Дроновку вскоре неизбежно начнутся.

Северск расположен примерно в 5 километрах к югу от Северского Донца. Он так и не был освобожден российской армией, хотя фронт вплотную приблизился к нему еще в июле 2022 года, после освобождения Лисичанска. Между этими городами менее 20 километров, но они не преодолены и за три года. Обозреватель Юрий Подоляка считает, что ВС РФ могут освободить Северск уже этой осенью.

Город расположен в низине, поэтому до 1973 года имел название - Яма. До начала СВО в Северске проживало более 10 тыс. человек.