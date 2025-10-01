Дефицит топлива: Россия отменит ввозные пошлины на импортный бензин

Российские власти пытаются справиться с дефицитом бензина не только с помощью запрета на экспорт – они готовы импортировать топливо. Для этого вице-премьер Александр Новак предложил обнулить ввозные пошлины на бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура, с таким обращением он вышел на главу правительства, передает "Коммерсант".

Предлагается обнулить пошлины лишь для нескольких пунктов пропуска на дальневосточной границе (Дальний Восток стал одним из регионов, где сильнее всего ощущается дефицит топлива).

Поставлять топливо смогут только уполномоченные организации: "Роснефть", АО "ННК" и государственное ВО "Промсырьеимпорт". Как следует из текста обращения, на импортируемые нефтепродукты должен быть введен демпфер.

Если пошлины будут отменены, правительство сможет направить часть отечественного бензина с сибирских НПЗ в европейскую часть страны. Речь может идти о дополнительных 150 тыс. тонн нефтепродуктов в месяц.

Ранее эмбарго на вывоз топлива из страны было продлено до конца 2025 года.