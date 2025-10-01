Минстрой предложил новые меры для развития комплексной застройки территорий

Минстрой России готовит ряд законодательных инициатив, направленных на устранение ключевых барьеров в реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ). О планах ведомства рассказала директор департамента КРТ Минстроя РФ Мария Синичич на форуме "100+ Techno Build", передает корреспондент Накануне.RU.

Одной из главных задач является решение проблемы финансирования. Минстрой работает над механизмом, который позволит застройщикам предоставлять в залог имущество в рамках КРТ для получения бридж-кредитов. Эта мера направлена на значительное снижение стоимости краткосрочного строительного финансирования, что является одним из основных запросов от банков и девелоперов.

Также ведомство предлагает урегулировать процедуру вовлечения частных домовладений (ИЖС) в проекты КРТ. В настоящее время для этого отсутствуют четкие правила голосования собственников. Минстрой выступил с инициативой закрепить норму, согласно которой решение будет считаться принятым, если за него проголосуют не менее двух третей владельцев индивидуальных жилых домов.

"Это голосование по аналогии с объектами нежилой недвижимости, две трети голосов. В настоящее время отсутствует необходимое законодательное регулирование", — пояснила Синичич.

Кроме того, Минстрой продолжает диалог с Министерством финансов по вопросу введения налоговых льгот для стимулирования вовлечения земельных участков в проекты КРТ. Пока инициативы не получили поддержки.

Минстрой рассматривает и возможность предоставить право запускать проекты КРТ без предварительного внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки региона России. Сейчас эта возможность есть у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Предложенные меры призваны ускорить реализацию проектов комплексной застройки и повысить их инвестиционную привлекательность, что в конечном итоге будет способствовать достижению национальных целей в сфере жилищного строительства и создания комфортной городской среды.