В США начался очередной шатдаун, который может затянуться

В США начался очередной шатдаун: ситуация, когда парламент не принял бюджет, и правительство не может работать в условиях отсутствия финансирования.

Из-за шатдауна около 750 тыс. федеральных бюджетников, как ожидается, будут отправлены в неоплачиваемый отпуск. Все экстренные службы вроде медиков и пожарных будут работать с минимальным функционалом.

Это уже третий шатдаун за время двух президентств Трампа и первый с момента его возвращения в Белый дом в 2025 году. На этой неделе президент США провел встречу с руководством Конгресса, но так и не смог достичь компромисса ни с демократами, ни с республиканцами. Республиканцы при этом тоже выступают против предложений демократов и призывают администрацию президента не идти на уступки политическим противникам.

Одно из ключевых требований демократов – сохранение субсидий на здравоохранение, которые истекают для миллионов граждан, что может привести к резкому росту стоимости страховых взносов по всей стране.

В целом шатдауны критически не сказываются на экономике США, поскольку обычно бизнес и граждане уверены в краткосрочности этого явления. Однако, как считают аналитики, в этот раз ситуация может измениться, поскольку никакой перспективы компромисса не просматривается. Наоборот, администрация Трампа планирует сокращения федерального финансирования и массовые увольнения госслужащих, так что многие могут просто не вернуться из вынужденного отпуска без содержания.