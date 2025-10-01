01 Октября 2025
Образование В России
Фото: Накануне.RU

ЛДПР предлагает начинать уроки в школах в 9 утра

Депутаты ЛДПР собираются внести в Госдуму законопроект, которым предлагается установить начало уроков в школах не ранее 9.00 и закрепить пятидневную учебную неделю.

Авторы считают, что это необходимо для сохранения и укрепления здоровья детей. Нагрузка на них чрезмерная - 10-12 часов в день. При этом одного выходного дня явно недостаточно для полноценного восстановления. Многие школы учатся шесть дней в неделю. В результате дети толком не отдыхают и мало общаются с родителями в этот единственный выходной. Сама школьная программа перегружена.

"В нее включены темы и разделы, которые раньше изучались в вузах. Зачем это нужно – непонятно. Систему образования нужно привести в порядок, исключив лишние предметы и сложные для восприятия разделы", – сказал депутат Сергей Леонов.

При этом депутаты предлагают закрепить возможность проведения в выходные дни разных внеучебных мероприятий – культурных, спортивных и воспитательных, не в ходящих в учебную программу.

Отметим, что, по рекомендации Минпросвещения РФ, уроки в школах должны начинаться не ранее 8.00. В комментариях пишут, что уроки тогда и заканчиваться будут часом позже. Это значит, что сдвигаются и все прочие занятия, в том числе домашняя работа. Кроме того, депутаты не подумали о том, кто будет отводить первоклашек в школу, ведь родители уходят на работу намного раньше.

О перегрузке школьников в этом году заговорили особенно громко. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что содержание школьных образовательных программ превышает разумные нормы на 15-30%. Но через день Минпросвещения РФ заверило, что все это будто бы уже в прошлом.

Теги: школа, уроки


