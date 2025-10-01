Взрывы произошли в Мюнхене: проводится масштабная операция

Масштабная операция полиции и пожарных проводится в Мюнхене после нескольких взрывов.

Как сообщает газета Bild, на месте происшествия в районе Лерхенау было обнаружено тело мужчины. Предположительно, он заложил взрывчатку в доме своих родителей, поджег его, а затем покончил с собой. По данным издания, также обнаружено тело как минимум одного человека с огнестрельными ранениями. При этом полиция пока не подтвердила эти сообщения.

По словам очевидцев, на месте происшествия работают десятки полицейских автомобилей, в воздух поднят вертолет. Также сгорели два стоящих перед домом автомобиля, пишет ТАСС.