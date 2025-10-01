01 Октября 2025
Образование Пермский край
Фото: ГК &quot;Уралхим&quot;

Группа "Уралхим" примет участие в выставке "Образование и карьера" в Перми

Компании Группы "Уралхим" традиционно примут участие в крупнейшей на Урале выставке-форуме учебных заведений и образовательных технологий "Образование и карьера". Мероприятие пройдет с 2 по 5 октября в конгрессно-выставочном центре "Пермь Экспо". Вход для посетителей свободный.

Стенд Группы станет ключевой площадкой для диалога с будущими специалистами. Посетители смогут ознакомиться с программами стажировок и вакансиями, а также получить персональные карьерные консультации от представителей "Уралкалия", "Уралхим-Транса", "Уралайтеха", филиалов "ПМУ", "ОЦО" и "Азот". Гостей ждет уникальная VR-экскурсия "Спуск в шахту", позволяющая увидеть процесс добычи калийной руды на глубине 400 метров, а также мастер-классы и интеллектуальные активности с розыгрышем призов.

В деловой программе форума запланированы выступления представителей Группы "Уралхим". Эксперты примут участие в пленарном заседании "Пермский край: создаем будущее вместе!", а также представят проекты "Учись с Уралхимом", "Образовательный альянс химической отрасли" и "УРАЛХИМиЯ". Корпоративный университет проведет 3 октября лекцию "Скуфский язык", или как молодому поколению "выжить" в корпорации". 


"Мы рады снова принять участие в выставке "Образование и карьера". Это уникальная возможность познакомить с перспективами карьеры в Группе "Уралхим" студентов и выпускников Пермского края и соседних регионов. Мы предлагаем молодым специалистам широкие возможности для профессионального развития и реализации своих амбиций. В этом году, помимо насыщенной программы на стенде, мы активно участвуем в деловой программе форума, где готовы поделиться нашим опытом. Ждем гостей на наших мероприятиях", - подчеркнула заместитель генерального директора — директор по персоналу АО "ОХК "Уралхим" Инесса Коген.

Группа "Уралхим" — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО "ОХК "Уралхим", ПАО "Уралкалий" и АО "ТОАЗ". Численность персонала Группы "Уралхим" составляет более 38 000 человек.

Теги: ГК "Уралхим", Образование и карьера


