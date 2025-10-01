Дизайнер Лебедев: Россияне - счастливые люди с парками

Дизайнер Артемий Лебедев полагает, что россияне - счастливые люди из-за наличия хороших парков. Об этом он сообщил на открытой лекции на форуме 100+ Technobild в Екатеринбурге.

"У нас есть два места - работа и дом, есть потребность в третьем месте - парке. Меньше 20 лет назад в России начали обращать внимание на потребность людей в парках", - сказал Лебедев.

В пример он привёл московский парк Горького, в преображении которого сам поучаствовал.

"Никто не верил, что преображение возможно, и сказали "Ладно, попробуйте". Люди не знали, что потребность в парке в них спала, и потом народ повалил, парк полюбили", - сказал Лебедев.

Другие города берут в пример разработки Москвы, отметил он.

"Недавно был в Перми. Там был парк, населённый бомжами, его преобразовали, бомжей куда-то нежно переселили, и теперь в центре Перми есть хороший парк", - сказал Лебедев.