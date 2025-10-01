01 Октября 2025
в россии
Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба ПАО &amp;quot;Ростелеком&amp;quot;

«Ростелеком» и застройщик «Философия идеалистов» формируют новый отраслевой стандарт внедрения цифровых технологий для жилья в Свердловской области

Компания «Ростелеком» и специализированный застройщик «Философия идеалистов» объявили о старте стратегического партнерства, направленного на цифровизацию жилой недвижимости в Свердловской области. Соглашение, заключенное на Международной выставке-форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге, станет основой совместной работы по внедрению экосистемы решений для создания умного жилья с облачными сервисами и интегрированными системами безопасности. Также партнерство нацелено на формирование нового отраслевого стандарта, который объединит качественное строительство и передовые цифровые технологии.

Александр Бойкиня, директор по работе с массовым сегментом региона «Восток» компании «Ростелеком» прокомментировала: «Мы видим жилой комплекс не просто как здание, а как точку входа в единую экосистему интеллектуальных сервисов. Платформа “Ростелеком Ключ”, уже представленная в 400 населенных пунктах страны, становится технологическим фундаментом партнерских проектов компании. Однако наша основная задача —не просто внедрить готовые решения, а совместно с застройщиками разработать гибкую и масштабируемую модель, которую можно адаптировать под уникальные потребности каждого объекта. Такие союзы —долгосрочная инвестиция в появление новой высокотехнологичной среды для жизни населения».

(2025)|Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

«Философия идеалистов» — девелопер, который с 2009 года создает гармоничные жилые пространства в Екатеринбурге и Свердловской области. В основе каждого проекта —синтез технологий и детально проработанных надежных решений, что позволяет выводить стандарты застройки на новый уровень.

(2025)|Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Елена Зайцева, коммерческий директор специализированного застройщика «Философия идеалистов» подчеркнула: «Альянс с “Ростелекомом” — это возможность заложить инновационные технологии в архитектурную концепцию наших объектов с самого начала. Для нас важно, чтобы сервисы были не случайной опцией, а органичной частью инфраструктуры, повышающей привлекательность и уровень наших проектов. Строительство жилья для нас —не просто про квадратные метры, это целая философия».

Отечественная разработка «Ростелеком Ключ» объединяет на одной платформе комплекс цифровых решений для управления домом и прилегающей территорией. Весь функционал смарт-сервисов —камер видеонаблюдения, умных домофонов, счетчиков и шлагбаумов —сгруппирован в одноименном приложении. Это удобно жильцам и сотрудникам управляющих компаний. «Ростелеком Ключ» входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры.

Теги: ростелеком, застройщик, отраслевой стандарт, цифровые технологии


