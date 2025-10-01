В России могут создать Федеральный фонд развития курортов

В России могут создать Федеральный фонд развития курортов.

Как сообщили в Совете по правам человека (СПЧ) в ходе заседания рабочей группы, в нем будут предусмотрены разные виды финансирования — от государственных субсидий до частных инвестиций. Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов заявил, что отрасль санаторно-курортного лечения, по сути, перестала существовать с распадом Советского Союза. Количество общих коек в санаториях снизилось с 1,5 млн до около 150 тыс. Из них только четверть — койки для детей.

Отмечается, что из-за отсутствия финансирования многие детские лагеря и санатории потеряли свои реабилитационные возможности. Социальные учреждения почти перестали выделять средства — все легло на плечи регионов, указал Власов.

Председатель Общероссийского союза "Федерация независимых профсоюзов России" Сергей Черногаев предложил создать общую базу данных для санаториев, которая позволит пациентам получить лечение без повторной диагностики — на основе прошлых анализов и рекомендаций.

Предложения по развитию санаторно-курортной отрасли могут стать одной из тем встречи членов СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщают "Известия".