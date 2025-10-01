Вступили в силу ГОСТы на рыбные консервы и ветчину

В России ГОСТы на рыбные консервы, мороженое филе рыбы и вареную ветчину для детей вступили в силу с 1 октября.

Новые национальные стандарты в области детского питания направлены на повышение качества и безопасности продуктов, которые ежедневно входят в рацион несовершеннолетних, сообщила пресс-служба Росстандарта.

ГОСТ для консервов распространяется на продукцию для детей от восьми месяцев до трех лет. Консистенция содержимого продукта должна быть мягкая, нежная и однородная.

Стандарт на мороженое филе рыбы распространяется на питание для детей дошкольного и школьного возраста. Документ определяет показатели качества и безопасности, правила упаковки, маркировки и методы контроля продукции.

ГОСТ на вареную ветчину регламентирует производство продукции для детей старше трех лет. Также вступил в силу ГОСТ, устанавливающий методику определения активной кислотности в молочных продуктах для детского питания, включая смеси, напитки и лечебно-профилактическую продукцию.

Росстандарт отмечает, что принятие новых ГОСТов позволит повысить контроль качества и укрепить доверие потребителей к продукции для детей, сообщает ТАСС.