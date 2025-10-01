За 10 лет процедурой банкротства через суд воспользовались более 1,5 млн россиян

За 10 лет более 1,5 млн граждан России обратились к процедуре личного банкротства через суд для снятия долгов.

Основная часть производств были заведены судами по заявлениям самих граждан, остальные - по заявлениям кредиторов или уполномоченных органов. При этом только 0,9% дел было возбуждено по обращениям банков и других кредитных организаций.

По 67% дел граждан размер долга составлял от 500 тыс. до 3 млн руб., по четверти - менее 500 тыс. руб. В 6,7% дел долги составляли от 3 млн до 10 млн руб., 1,5% - от 10 млн до 100 млн руб.

В отношении почти 232 тыс. человек суды вводили процедуру реструктуризации долга. Полным погашением задолженности при отсутствии обоснованных жалоб кредиторов за 8 лет завершились лишь 1 тыс. 138 дел.