Визовые центры Чехии в России объявили о завершении работы

Визовые центры Чехии в России прекратили свою работу.

26 сентября был последний день приема заявлений в региональных центрах, в Москве — 29 сентября. Документы, поданные через визовые центры, после рассмотрения будут направлены заявителям в обычном порядке.

Теперь заявления на чешские шенгенские визы следует подавать напрямую в Консульский отдел посольства Чешской республики в Москве.

Кроме того, власти Чехии запретили въезд россиянам с дипломатическими и служебными паспортами без соответствующей аккредитации в стране. Это связано с ростом "диверсионных операций", которые выполняются "агентами, работающими под дипломатическим прикрытием", сообщает Forbes.

Ранее стало известно, что ограничения по визам для россиян не включили в 19-й пакет санкций ЕС.