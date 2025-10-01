Власти продлили запрет на экспорт бензина до конца года

Кабмин России продлил запрет на вывоз бензина до конца текущего года.

Он будет действовать для всех экспортеров, в том числе непосредственных производителей, сообщила пресс-служба правительства РФ. Также введен запрет на экспорт дизеля, судового топлива и прочих газойлей. На поставки, осуществляемые производителями указанных видов топлива, запрет не распространяется.

Как ранее заявил вице-премьер российского правительства Александр Новак, в России наблюдается "небольшой дефицит" нефтепродуктов.

На этом фоне Минэнерго и управления Федеральной антимонопольной службы в регионах начали направлять владельцам автозаправок запросы с требованием обосновать рост цен на бензин.