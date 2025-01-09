Банк "Открытие" окончательно перешел под бренд ВТБ

Банк "Открытие" прекратил свою деятельность и окончательно перешел под бренд ВТД. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ВТБ, интеграция двух банков в части офисной сети стартовала в декабре 2023 года, по ее итогам вывески сменили 245 отделений в 60 регионах России.

"Сегодня мы завершаем один из самых масштабных проектов в области банковской инфраструктуры, его география охватывает почти 70% территории страны и представлена от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. По итогам интеграции большая часть отделений «Открытия» продолжила работать под брендом ВТБ, за исключением дублирующих офисов. Это позволило существенно укрепить инфраструктуру банка, региональную представленность, стать еще доступнее и ближе к нашим клиентам", – рассказал Руслан Еременко, член правления ВТБ.

В Омске, Тюмени, Ханты-Мансийске, Москве и Уфе отделения банка сменили вывеску на ВТБ еще в декабре 2023 года, а 27 декабря к ним присоединился последний город из списка - Анапа. Больше всего офисов "Открытия" перешло в сеть ВТБ в Центральном федеральном округе – 61 отделение, в Уральском ФО – 59 и в Приволжском ФО – 41. Благодаря этому география присутствия банка выросла с 79 до 89 регионов, а количество отделений увеличилось на 370 и теперь превышает 1,6 тыс. офисов.



Как сообщает "Интерфакс", экс-глава "Открытия" также перешел на работу в периметре группы ВТБ.

Напомним, что интеграция банков началась в декабре 2022 года.