Армении придется выбирать между ЕАЭС и ЕС, считает Оверчук

Законопроект "О запуске процесса вступления в Европейский Союз" ставит Армению перед серьезным выбором. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, вступление в Евросоюз невозможно при нахождении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), так как две эти организации несовместимы.

"ЕАЭС и ЕС - несовместимы. Оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Представить, что эти два союза в какой-то точке сойдутся, невозможно. Поэтому рассматривающийся в Республике Армения законопроект "О запуске процесса вступления в Европейский Союз" ставит эту страну перед выбором", - цитирует Оверчука пресс-служба правительства.

Выход из ЕАЭС, по словам вице-премьера, обернется ростом цен на продовольствие и энергию, при этом экспорт армянских товаров сократится на 70-80%. Из-за этого люди будут терять доход и начнут больше платить за самое необходимое, но с другой стороны, вероятно, получат безвиз, а Армения - депопуляцию.

"Сейчас становится все очевиднее, что членство в ЕАЭС - это привилегия, а с учетом экономических и социальных проблем, с которыми сталкивается Европейский Союз, вступление в ЕС можно сравнить с покупкой билета на "Титаник", - заявил Оверчук.

Он также добавил, что разработчики законопроекта могли бы быть до конца честными с народом Армении и странами ЕАЭС, показав это дополнительной статьей о прекращении членства Республики в Евразийском экономическом союзе с момента вступления закона в силу.

Правительство Армении поддержало сегодня инициативу о начале процесса присоединения к Европейскому союзу. Теперь вопрос будут обсуждать в парламенте, однако окончательное решение о вступлении страны в ЕС может быть принято только путем всенародного референдума.

Ранее Песков высказал аналогичное с Оверчуком мнение, заявив, что Армения не сможет одновременно входить и в Евросоюз, и в ЕАЭС. По его мнению, членство именно в последнем для страны выгодно.