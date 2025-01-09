Огнеборцы локализовали пожар на птицефабрике "Черкизово" в Курской области

Огнеборцы смогли локализовать пожар на площадке АО "Куриное царство", входящее в ГК "Черкизово". Речь идет о предприятии, находящимся в Горшеченском районе Курской области. Что послужило причиной возгорания будут выяснять специалисты.

Площадь пожара составила около 5 тыс. кв.м. Для локализации и недопущения распространения огня понадобилась помощь 60 пожарных и использования 17 единиц спецтехники.

Ранее о пожаре на птицефабрике сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, угрозы населению нет, однако он продолжит держать ситуацию на личном контроле. Для этого, по его поручению, на место выехал замгубернатора Сергей Стародубцев.

Сотрудники предприятия были оперативно эвакуированы. К сожалению, от огня пострадал 40-летний рабочий - его с ожогами рук экстренно доставили в областную клиническую больницу.

Хинштейн также добавил, что распространенная Telegram-каналами информация об ударе беспилотника ВСУ, который якобы и стал причиной пожара, не находит своего подтверждения. По предварительным данным, наиболее вероятная версия - возгорание электропроводки. Ранее на этой фабрике уже происходили пожары.