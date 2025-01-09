Житель Екатеринбурга убил своего отца и заявил, что тот был инопланетянином

Житель Екатеринбурга отправится в колонию за убийство своего отца. Он пытался избежать наказания, прикинувшись невменяемым, но суд в это не поверил.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось вечером 17 июля 2024 года: уралец убил своего пожилого отца, нанеся тому множественные удары молотком. Однако когда на место преступления приехали силовики, то услышали невероятную историю.

Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, прибывшие полицейские обнаружили бездыханное тело погибшего с валявшимся рядом молотком. Возле входной двери в квартиру находился и сын убитого мужчины.

"Молодой человек стал нести, по сути, околесицу, говоря, в частности, что его отец был инопланетянином, и что он убил его, чтобы сделать подарок другим родственникам. Однако полицейские в ходе своей службы слышат порой и не такие откровения, поэтому, чтобы детально выяснить обстоятельства ЧП, они доставили "молотобойца" в отдел полиции, где объяснения от фигуранта получили уже сотрудники уголовного розыска", - рассказал полковник Горелых.

Как добавили в СК, по делу были проведены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая и психиатрическая судебные экспертизы.

"Фигурант в качестве защитной позиции пытался представить свои действия как совершенные им в состоянии невменяемости. Однако, согласно выводам экспертов, у подсудимого отсутствует какое-либо болезненное состояние психики, исключающее вменяемость, в момент совершения инкриминируемого ему деяния. По мнению экспертной комиссии, мужчина симулировал наличие у него психического расстройства", - отметили в ведомстве.

Суд вынес убийце свой приговор: 9 лет лишения свободы. Отбывать этот срок он будет в колонии строгого режима.