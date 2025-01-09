09 Января 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловские власти запланировали ремонт 300 километров дорог в 2025 году

В Свердловской области в 2025 году планируется отремонтировать 85 участков дорог протяженностью более 300 км. Семь участков расположены на главной транспортной артерии региона — Серовском тракте, сообщает департамент информполитики области.

Значительная часть работ, протяженностью более 200 км, будет проведена в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В планах ремонт, в том числе и капитальный, свыше 70 км трассы "Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов". Работы также пройдут на двух участках дороги "Серов — Североуральск — Ивдель", трех мостовых переходах на автодороге "Тавда — Таборы", и на нескольких отрезках трасс "Верхняя Синячиха — Ирбит" и "Зайково — Знаменское".

Также запланирован ремонт в юго-восточной части Свердловской области, где специалисты приступят к работам на двух участках автодороги "Каменск-Уральский — поселок Горный". На западе пройдет ремонт четырехкилометрового отрезка дороги "Нижние Серги — Михайловск — Арти". На севере региона запланирована реконструкция автодороги "Серов — Североуральск" на отрезке со 162-го по 169-й километр, а в восточной — реконструкция подъезда к поселку Дубровный от автодороги "Богданович — Сухой Лог".

Еще несколько подъездов реконструируют со стороны областного центра и важнейших междугородных магистралей. Среди них обход Верхней Пышмы с подъездом к Екатеринбургу и подъезд к Первоуральску с автодороги "Екатеринбург — Пермь".

Текущие работы также никто не забросит. В этом году продолжится реконструкция северного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) - с 10-го по 24-й км в Березовском муниципальном округе. Дорогу расширят до 6 полос с разделением потоков движения. Еще один ключевой объект — строительство автодороги от 81-го километра ЕКАД к логистическому центру "Большое Седельниково", которая станет частью проекта "Сухой порт"

Вместе с этим продолжится развитие дорожной инфраструктуры. В планах дорожников на 2025 год — монтаж шумозащитных экранов, обустройство автобусных остановок и искусственного освещения на 11 участках дорог.

Дорожные работы стартуют с наступлением плюсовой температуры воздуха.

Теги: дорога, трасса, ремонт


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