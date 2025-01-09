В Тюменской области произошло массовое ДТП: столкнулись четыре автомобиля

Под Тюменью произошло массовое ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, на автодороге Курган - Тюмень напротив ЖК "Апрель" столкнулись сразу четыре автомобиля: "Фиат Дукато", "Ниссан Ноут", "Киа" и "Хендэ". Предварительно, водитель автомобиля "Фиат" зацепил обочину, потом его выбросило на встречную полосу.

В ДТП получил ранения 52-летний водитель "Ниссана".

Движение частично ограничено, в сторону Тюмени осуществляется по одной полосе. Наблюдаются некоторые затруднения. Для восстановления движения на месте работают два наряда ДПС. Обстоятельства ДТП выясняются.