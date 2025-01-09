Российскую туристку, которая пропала в Турции, нашли

Российскую туристку из Нальчика, которая пропала в Стамбуле, нашли. Она 10 дней провела в полиции после драки в магазине, пишет MASH.

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Как пишет издание, 23-летняя Лаура закурила в помещении, ей сделали замечание, в ответ она ударила продавца. Девушку задержали. После этого она перестала выходить на связь с родственниками.

Брат Лауры прилетел в Стамбул, чтобы найти ее, но все эти дни ему не давали никакой информации. Объясняли это тем, что у него не было справки о родстве.

Девушка пропала 30 декабря. Близкие думали, что она потеряла документы.

Как ранее писало издание SHOT, девушка сейчас не может сказать, что с ней происходило с 30 декабря из-за того, что не помнит. Ранее она жаловалась на провалы в памяти.

В Турцию она прилетела, чтобы отпраздновать свой день рождения.

Ранее мы писали, что автобус с россиянами попал в ДТП в Таиланде. Автобус с маркировкой туроператора Anex на большой скорости подъехал к пункту оплаты платного участка дороги, пересек разделительную полосу и врезался в автомобиль и ограждение. Пострадали 27 человек.

Инцидент произошел на автомагистрали, ведущей в Паттайю. В автобусе находились 37 пассажиров, не менее 27 из них пострадали.