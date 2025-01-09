В Югре суд заключил под стражу экс-главу поселения

В Югре суд заключил под стражу экс-главу поселения Куминский Кондинского района Сергея Грубцова, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище, угрозе убийством, покушении на убийство, сообщает ТАСС.

По версии следствия, в ночь на 27 декабря 2024 года пьяный Грубцов пришел с охотничьим ружьем в частный дом, где несколько раз выстрелил в потолок и стены с угрозами в адрес жильцов. После он продолжил ходить по территории поселения с оружием.

Когда к нему подъехал участковый уполномоченный полиции, обвиняемый выстрелил из оружия, а после этого забежал в дом своего знакомого, откуда продолжил стрельбу в сторону улицы, несмотря на прибывшую на место следственно-оперативную группу.

Экс-главе городского поселения Куминский предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Он был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Полномочия главы поселения Куминского были досрочно прекращены с 27 декабря 2024 года.