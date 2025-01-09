Mash: ВС РФ начали бои за Суджу в Курской области

ВС РФ начали бои за город Суджа в Курской области, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, сейчас российские военные выбивают противника на востоке и юго-востоке населенного пункта. Бои идут в микрорайоне Замостье (его штурмует 11-я бригада ВДВ) и возле бывшего маслозавода, где находится основной укрепрайон ВСУ, сообщает Mash.

Также канал утверждает, что российские солдаты начали штурм села Гуево, которое находится в 19 минутах езды от Суджи. Кроме того, пишет Mash, на северо-западе от Суджи тульские десантники из 155-й бригады практически окружили Малую Локню.

5 января российские военкоры заявили о начале нового наступления Вооруженных сил Украины в Курской области. В частности, сообщалось, что ВСУ предприняли попытку наступления по направлению села Большое Солдатское и соседнего с ним хутора Бердин вдоль трассы 38К-004, а также атаковали российские позиции в селе Пушкарное на реке Конопелька.