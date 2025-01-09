Нижний Тагил сменил статус на "муниципальный округ"

Начиная с 1 января 2025 года Нижний Тагил, как и другие 53 города и городских округа, сменили статус на "муниципальный округ". Об этом говорится в законе от 26 марта 2024 года "О наделении отдельных ГО, расположенных на территории Свердловской области, статусом МО".

Согласно документу, новый статус также получили Верхний Тагил, Богданович, Краснотурьинск, Красноуральск, Первоуральск, Заречный, Нижняя Салда, Белоярский, Артемовский, Асбестовский, Туринский, Талицкий, Качканарский ГО и другие.

Напомним, что согласно законодательству, городское население в городских округах должно составлять не менее двух третей, однако по этому критерию на Среднем Урале проходит только 14 городских округов. В связи с этим было принято решение о проведении муниципальной реформы и приведении в порядок статусов населенный пунктов.