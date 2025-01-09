Экс-министру цифрового развития Ярославской области вменили взяточничество

Бывший министр цифрового развития Ярославской области попал под прицел следователей. Ему вменили получение взяток.

По версии следствия, министр в мае – декабре 2024 гг. организовал схему получения взяток от ярославских IT-компаний. Чиновник обеспечивал победу в тендерах на профильные госконтракты. Политику предъявлено обвинение, он арестован. По месту жительства и работы фигуранта проведены обыски, сообщает управление СКР по Ярославской области.

Имя предполагаемого получателя взяток следователи не называют, однако "Ъ-Ярославль" уточняет, что речь идёт об Александре Королёве.