В Тюмени жителя Беларуси осудили за избиение сожительницы и незаконное пересечение границы

В Тюмени осужден 36-летний гражданин Республики Беларусь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством), ч. 2 ст. 322 УК РФ (пересечение государственной границы Российской Федерации иностранным гражданином, въезд которому запрещен).

Установлено, что в январе 2022 года осужденный встретил бывшую сожительницу возле ее дома, предложил довезти ее до работы на автомобиле. Однако мужчина повез ее не на работу, а в деревню Речкина. Во время поездки угрожал ей убийством, показывал нож. Угроз женщина избежала, пообещав, что возобновит с ним отношения. Через две недели он встретил женщину возле ее дома и избил руками и ногами, причинив тяжкий вред здоровью.

Также правоохранители выяснили, что в 2019 году мужчина, несмотря на запрет на въезд в Россию в течение пяти лет, незаконно пересек границу РФ. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в сумме 500 тыс. рублей.