09 Января 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Репетиторов заменят на ИИ? Путин дал поручение расширить применение ИИ для школьников

Правительство РФ предложит, как расширить применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) для дополнительного обучения и консультирования школьников по общеобразовательным предметам с учетом федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Такое поручение кабмину дал президент России Владимир Путин по итогам декабрьской конференции "Путешествие в мир ИИ".
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Предложения должны быть представлены до 15 марта. На самой конференции речь шла о том, чтобы ИИ дополнял работу учителя, в том числе в области репетиторства. То есть планируется замена репетиторов на "цифровых помощников"? Об этом может говорить недавнее заявление вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, что в ближайшие годы в России хотят отказаться от репетиторов, заменив их бесплатными специалистами.

Эксперты тогда подвергли это заявление сомнению, но, возможно, планы властей связаны с тем, чтобы приставить ИИ-помощника к каждому школьнику. Только какого качества будет такое репетиторство? И откажутся ли родители и школьники от настоящих репетиторов? Многие отмечают, что заниматься самостоятельно (а ИИ-репетиторство не может быть иным) могут лишь немногие высокомотивированнные школьники. Для остальных же необходимы живые учителя, иначе никакого обучения не будет. В Правительстве думают иначе?

Еще одна нестыковка - президент ссылается на ФГОС. Но в 2023 году Минюст признал, что новые ФГОС не проходили ни педагогическую, ни антикоррупционную экспертизы. То есть основание, на которое опирается поручение, само никак не обосновано и, согласно закону об образовании, не может использоваться в образовании.

Поручение Путина означает дальнейшее усиление цифровизации образования и "цифрового закрепощения" школьников. Как отмечает член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер "Родной школы" Алексей Савватеев "цифровизация головного мозга поразила самые верхи управления системой образования, но они ломают не только свою жизнь и жизни своих близких, их решения ломают судьбы миллионов школьников".

Теги: репетиторство, школьники, образование, искусственный интеллект, цифровизация


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