Главу организации-застройщика из Екатеринбурга отправили в колонию за мошенничество

Суд вынес приговор главе организации-застройщика из Екатеринбурга. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, фигурант был учредителем и генеральным директором организации-застройщика, которая возводила многоквартирный дом в поселке Верхнее Дуброво. Он заключил договоры долевого участия в строительстве с жителями, а также инвестиционный договор с юридическим лицом.

При этом работы велись в минимальном объеме, а сроки неоднократно переносились. В итоге дом был введен в эксплуатацию в 2020 году уже другой организацией. Из-за этого был причинен ущерб на сумму более 38 млн рублей.

Как отметили в прокуратуре, свою вину мужчина отрицал. При рассмотрении дела он частично возместил причиненный ущерб. Суд назначил гендиректору три года колонии общего режима. Также удовлетворены иски потерпевших о взыскании ущерба на сумму более 20 млн рублей.