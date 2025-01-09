В Прикамье подростку оторвало пальцы петардами

В Прикамье подростку оторвало пальцы петардами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой больницы им.Вагнера Е.А, расположенной в городе Березники.

Сообщается, что в новогоднюю ночь ребенка доставили в детское хирургическое отделение. Врачи диагностировали взрывную травму кисти, травматическую ампутацию двух пальцев. Проведена операция, в настоящий момент подросток находится в отделении стационара больницы.

Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.